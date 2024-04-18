الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عقوبات الاتحاد الأوروبى على إيران تستهدف منتجى المسيّرات والصواريخ

رئيس المجلس الأوروبي
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أمس الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف منتجي الطائرات المسيرة والصواريخ.

وقال ميشال، في ختام قمة في بروكسل شارك فيها قادة الدول الأعضاء الـ27: «لقد قررنا فرض عقوبات على إيران، وأردنا أن نبعث برسالة واضحة» إلى الجمهورية الإسلامية بعد هجومها غير المسبوق على «إسرائيل»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على إيران بعد الهجوم الذي شنته طهران على إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي، متوقعًا أن يحذو حلفاء آخرون لواشنطن حذوها قريبا.

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