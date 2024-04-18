تفاصيل مكالمة الرئيس الأمريكى لنتنياهو لتجميد خطط الانتقام الفورى من إيران

كشفت هيئة البث العامة "كان" أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قام بتأجيل الخطط المعدة مسبقًا للرد على الهجمات الإيرانية في نهاية الأسبوع بعد التحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد وقت قصير من الهجوم.

ووفقًا لتقرير "كان"، وافق مجلس الوزراء بالفعل على سلسلة من الردود المحتملة اعتمادًا على نطاق الهجوم الإيراني، والتي كان من المقرر تنفيذها مباشرة بعد الهجوم الإيراني.

ونقلت الهيئة عن مصدر قوله: "لن يكون الرد كما تم التخطيط له بعد الآن، فقد تغلبت الحساسيات الدبلوماسية، سيكون هناك رد، لكن يبدو أنه سيكون مختلفًا عما كان مخططًا له".

وأشارت الهيئة إلى أن التعليقات تشير على الأرجح إلى استجابة أضعف مما تمت الموافقة عليه.