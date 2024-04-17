تحركات عسكرية عاجلة وإجلاء للموظفين من سوريا.. إيران تستعد للرد الإسرائيلى

تستعد إيران لهجوم إسرائيلي انتقامي على أراضيها أو وكلائها، حيث تضغط الولايات المتحدة والدول الأوروبية على إسرائيل من أجل رد يتجنب تصعيد التوترات الناجمة عن هجوم طهران الصاروخي والطائرات بدون طيار في نهاية الأسبوع، بعدد من القرارات منها تجهيز القوات البحرية والجوية وإجلاء الموظفين وكبار الضباط العسكريين من سوريا، وفقَا لما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وقالت إيران، اليوم الأربعاء، إنها تجهز قواتها الجوية لتوجيه ضربات، وإن قواتها البحرية ستبدأ بمرافقة السفن التجارية الإيرانية في البحر الأحمر.

وقال مسئولون ومستشارون سوريون وإيرانيون إن طهران بدأت أيضًا في إجلاء موظفيها من مواقع في سوريا، حيث يتواجد الحرس الثوري الإيراني بشكل كبير.

قال مسئولون أمنيون سوريون إن الحرس الثوري الإيراني وجماعة حزب الله المدعومة من إيران قلصا وجود كبار ضباطهما في سوريا، بينما ينتقل الضباط ذوو الرتب المتوسطة من مواقعهم الأصلية في البلاد.

إيران تستعد للرد الإسرائيلي

وأفادت الصحيفة الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تضغط بقوة على إسرائيل من أجل الاكتفاء بصد الهجوم الإيراني بنجاح والعقوبات الغربية على إيران، كما توجه وزار وزيرا الخارجية البريطاني والألماني إلى إسرائيل اليوم الأربعاء لتعزيز رسالة التهدئة.

وقالت إسرائيل إنها تعتزم الرد، لكن المسئولين ما زالوا مترددين بشأن طبيعة الرد.

وتابعت أن شكل الرد الإسرائيلي يمكن أن يؤدي إلى توسيع الصراع الإسرائيلي في غزة لتصبح حرب إقليمية أوسع، وهي نتيجة يبدو أن معظم الأطراف حريصة على تجنبها، على الرغم من تزايد المخاوف من أن إسرائيل وإيران قد تسيء تفسير نوايا كل منهما.

ولتشجيع إسرائيل على الحد من ردها، أعلن البيت الأبيض يوم الثلاثاء عن أنه سيفرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية على إيران، بما في ذلك على الحرس الثوري الإيراني وبرامجه الصاروخية والطائرات بدون طيار، ويمكن أن تستهدف عقوبات أخرى صناعة النفط وقدرتها على زيادة الإيرادات الحكومية.

في إشارة إلى أن إسرائيل تدرس رسالة الولايات المتحدة وحلفائها، أكد المسئولون الإسرائيليون لدول الخليج ودول عربية أخرى يوم الإثنين أن ردها على الهجوم الإيراني لن يعرض أمنهم للخطر ومن المرجح أن يكون محدود النطاق، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

وتابعت الصحيفة أنه من المرجح أن تبلغ إسرائيل بعض الدول العربية قبل أي رد انتقامي ويمكن أن تقصر هجماتها على المنشآت المرتبطة بإيران في سوريا، وفقًا لمسئولين عرب إقليميين.

وأضافت أنه بالفعل، اتخذ الحرس الثوري الإيراني إجراءات طارئة لمنشآته في جميع أنحاء سوريا. وقد قام بعض أعضاء الحرس الثوري الإيراني بإخلاء قواعدهم في سوريا، بينما يقوم آخرون بذلك في الليل عندما تكون الضربات الإسرائيلية محتملة على الأرجح، ولم يبق سوى عدد قليل من الجنود للدفاع عن الترسانات.

وينظر الخبراء العسكريون إلى المنشآت المرتبطة بإيران في سوريا على أنها خيار يسمح لإسرائيل بالرد لكنه يتجنب دوامة من التبادلات المتبادلة التي تؤدي إلى حريق أوسع نطاقًا.

وفي الوقت نفسه، قالت طهران إنها سترد على أي إجراء إسرائيلي، ما يشير إلى أنها لم تعد ترغب في مواصلة حرب الظل التي استمرت لعقود مع إسرائيل - والتي خاضتها إلى حد كبير مع وكلائها - وسوف تنخرط الآن بشكل مباشر.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل تخوض بالفعل عمليات تبادل إطلاق نار شبه يومية مع أقوى وكيل لإيران، ميليشيا حزب الله اللبنانية، وقال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إنه شن غارات جوية وقتل اثنين من كبار قادة حزب الله وناشط برتبة أقل شاركا في إطلاق هجمات صاروخية وصواريخ مضادة للدبابات باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وأكد حزب الله مقتل الثلاثة.

تعتبر التبادلات الأخيرة مع حزب الله على الحدود الشمالية لإسرائيل ضمن قواعد الاشتباك التي وضعها الجانبان بشكل غير رسمي في بداية حرب غزة، عندما بدأ حزب الله إطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية لكنه امتنع عن إثارة حرب أكبر.

كان حزب الله في حالة تأهب قصوى خلال الهجوم الإيراني خلال عطلة نهاية الأسبوع، متوقعًا انتقامًا إسرائيليًا متزامنًا قد يستهدف مواقع حزب الله، وفقًا لشخص مطلع على عمليات حزب الله.

لكن هذا المصدر قال إن الجماعة خفضت الآن مستوى التهديد، حيث يقدر حزب الله أن إسرائيل لن تضربه في لبنان ردًا على الهجوم الإيراني.

وبدلًا من ذلك، تلقى حزب الله نصيحة إيرانية باتخاذ إجراءات احترازية في سوريا، حيث يمكن لإسرائيل استهداف قواعد الحرس الثوري الإيراني ومستودعاته.

قال مسئولون أمنيون سوريون اليوم الأربعاء إن حزب الله زاد عدد مقاتليه على الحدود السورية مع إسرائيل في الأيام الأخيرة لجمع معلومات استخباراتية عن هجمات إسرائيلية محتملة على مقاتليه ومنشآته.

كما تحركت إيران لحماية برنامجها النووي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقال رئيس الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة رافائيل غروسي للصحفيين إن المنشآت الإيرانية أُغلقت في عطلة نهاية الأسبوع، وأعيد فتح أبوابها يوم الإثنين.