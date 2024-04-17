"عبدالعليم": تحرير أسعار الأسمدة ضروري للقضاء على السوق السوداء

قال المهندس حسن عبد العليم رئيس شركة حلوان للأسمدة إحدى الشركات التي تساهم فيها وزارة قطاع الأعمال العام عبر الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن مصر تشهد طفرة في الاستثمار في صناعة الأسمدة.

وأضاف في تصريحات خاصةلـ الدستور أن شركته تتعاون مع تحالف مصري كبير لإنشاء مصنع جديد في مجال الأسمدة سيسهم في زيادة الصادارات المصرية من الأسمدة.

وأشار الي أن تحرير سعر السماد سيسهم في تنمية صناعة الأسمدة وتوفيرها بالسعر المناسب للمزارعين من أجل القضاء على السوق السوداء لتجارة الأسمدة كما سيسهم في التوسع في صناعة الأسمدة.

وأكد أنه على الرغم من التحديات التي شهدتها صناعة الأسمدة خلال العام المالي الماضي الا أن الشركة حققت طفرة في الإنتاج والتصدير للأسواق الخارجية مما ساهم في جلب عملة صعبة حيث حققت الشركة نحو 99 مليون دولار صافي أرباح.

وأكد أنه نجحت شركة حلوان للأسمدة في إنتاج مادة (TGU) Technical Grade Urea (اليوريا ذات التطبيقات الصناعية) وتصديرها إلى السوق الأوروبية. وتتمثل أهمية تلك المادة في كونها مادة خام تدخل في العديد من الصناعات الكيماوية على رأسها: إنتاج محلول معالجة عوادم الديزل (Diesel Exhaust Fluid) أو ما يُعرف بـ AdBlue الذي يُستخدم في معالجة أكاسيد النيتروجين الناتجة عن احتراق وقود الديزل وهي مادة واسعة الانتشار في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والهند واليابان وغيرها من الدول التي تستخدم وقود الديزل طبقًا لمعايير Euro 5.

وأضاف أنه تعتبر صناعة الأسمدة من القطاعات الحيوية في اقتصاد مصر، نظرًا لدورها الرئيسي في دعم الزراعة وتحسين إنتاجيتها.

وأوضح أنه يعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على الزراعة كمورد أساسي للغذاء والدخل. وتعتبر الأسمدة الزراعية جزءًا أساسيًا من تكنولوجيا الإنتاج الزراعي المحسنة، حيث تسهم في تحسين نوعية التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل، مما يؤدي إلى تحسين الأمن الغذائي وزيادة الدخل للمزارعين.

توسع صناعة الأسمدة

وأكد أنه يمكن لتوسع صناعة الأسمدة أن يعزز الصادرات الزراعية المصرية ويسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز رئيسي للزراعة في المنطقة فبفضل توفير الأسمدة عالية الجودة بكميات كافية، يمكن للمزارعين زيادة إنتاجهم وجودة منتجاتهم، مما يفتح أبوابًا أوسع أمام تصدير المنتجات الزراعية المصرية.

وأوضح أنه يمكن لتوسع صناعة الأسمدة أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية وتقليل التأثيرات البيئية السلبية. فبتوفير أسمدة تساهم في تحقيق التوازن البيئي والاقتصادي.

وأشار الي إن توسع صناعة الأسمدة في مصر يعتبر خطوة استراتيجية ضرورية لتعزيز الزراعة وتحسين إنتاجيتها وجودة المحاصيل. من المهم أن تعمل الحكومة والقطاع الخاص على دعم هذا التوسع من خلال تشجيع الاستثمارات في صناعة الأسمدة وتوفير بيئة أعمال ملائمة ومشجعة.

وأوضح أنه علاوة على ذلك، يجب أن تركز الجهود على تطوير تكنولوجيا الأسمدة لتناسب احتياجات الزراعة المصرية وتحقيق أقصى استفادة منها. كما يجب أن تُعزز البحوث العلمية والابتكار في مجال صناعة الأسمدة لتطوير منتجات فعالة وصديقة للبيئة.

وأكد أن التوسع صناعة الأسمدة في مصر له تأثيرات إيجابية متعددة تمتد إلى الاقتصاد والبيئة والمجتمع بالتالي، يجب أن تكون هذه الصناعة على رأس أولويات الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار في القطاع الزراعي والاقتصادي في مصر.

وكان رئيس الوزراء قد اجتمع اليوم مع كلا من وزراء قطاع الأعمال العام والبترول والزراعة لمناقشة أهمية دعم صناعة الأسمدة وتوفير السماد للمشروعات الزراعية وزيادة الصادارات.