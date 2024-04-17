مصر تسعى لزيادة صادرات الأدوية.. تطوير المصانع وجذب الاستثمارات الأجنبية على رأس الأولويات

قال الدكتور عمرو جاد رئيس شركة سيد للأدوية السابق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية أن تحقيق نجاح في زيادة حجم الصادرات الدوائية يعتبر أمرا حيويا للاقتصاد المصري، حيث تعتبر صناعة الأدوية من الصناعات الحيوية التي تحتاج لدعم وتطوير مستمر.

وأضاف جاد في تصريحات خاصة لـ الدستور أنه ينبغي الاستثمار في تطوير البنية التحتية الصناعية واللوجستية لتسهيل عمليات الإنتاج والتصدير، يمكن بناء مناطق صناعية متخصصة وتوفير خدمات لوجستية متكاملة.

وأكد أنه يجب دعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال الصناعات الدوائية، وتشجيع الشركات على ابتكار منتجات جديدة وتحسين العمليات الإنتاجية لرفع جودة المنتجات.

وأشار إلى أنه ينبغي على الحكومة توفير بيئة استثمارية ملائمة وتشجيع الشركات المحلية والأجنبية على الاستثمار في قطاع الأدوية من خلال توفير حوافز مالية وخفض الضرائب.

وأكد أنه يجب على الشركات العاملة في صناعة الأدوية الالتزام بمعايير الجودة الدولية وضمان جودة المنتجات وسلامتها، وذلك من خلال الحصول على شهادات الجودة المعتمدة.

وأوضح أن تحقيق نجاح في زيادة حجم الصادرات الدوائية يتطلب جهود مشتركة بين القطاع الخاص والحكومي، بالإضافة إلى تعاون مستمر مع الجهات الرقابية لضمان الامتثال للتشريعات واللوائح الصحية والبيئية.

تعزيز التسويق

وأكد أنه من المهم تعزيز التسويق والترويج للمنتجات الدوائية المصرية في الأسواق العالمية من خلال المشاركة في المعارض والفعاليات الدولية، وتوسيع شبكة التوزيع والتصدير لتصل إلى أكبر عدد ممكن من الدول.

وأشار إلى أنه يجب أيضا النظر في تطوير السياسات الاقتصادية والتجارية التي تدعم صادرات الأدوية، مثل تسهيل إجراءات التصدير وتقليل التكاليف اللوجستية والتعريف بفوائد المنتجات المصرية للمستهلكين الدوليين.

وأكد إن نجاح مصر في زيادة حجم الصادرات الدوائية يتطلب رؤية استراتيجية متكاملة تشمل التطوير التكنولوجي، وتعزيز البنية التحتية، وتحسين جودة المنتجات، بالإضافة إلى تعزيز التسويق والترويج الدولي. العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص سيكون مفتاحًا لتحقيق هذا الهدف وتعزيز دور صناعة الأدوية في تعزيز الاقتصاد المصري.