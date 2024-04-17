الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

عاجل.. الاحتلال يعلن اغتيال قائد الوحدة الصاروخية التابع لحزب الله بجنوب لبنان

محمد حسين مصطفى شحوري
محمد حسين مصطفى شحوري

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال محمد حسين مصطفى شحوري، قائد الوحدة الصاروخية بقوة الرضوان التابعة لحزب الله في القطاع الغربي بجنوب لبنان، وذلك باستهداف جوي في قرية دونين جنوبي لبنان.

وقال المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس": "جيش الدفاع يقضي على قائد الوحدة الصاروخيّة في القطاع الغربي لقوة الرضوان المدعو محمد حسين مصطفى شحوري في كفر دونين".

وأضاف أنه "تم القضاء في نفس الغارة على محمود إبراهيم فضل الله ناشط آخر في الوحدة الصاروخية لحزب الله".

وأكد أدرعي: "كان شحوري يعمل مسؤولًا عن التخطيط والتنفيذ للعديد من عمليات إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه الجبهة الداخلية الإسرائيلية".

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