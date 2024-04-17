الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

إيلون ماسك يعلن خبرا "مزعجا" لمستخدمى "إكس" الجدد

إيلون ماسك
إيلون ماسك

تدرس منصة "إكس" فرض رسوم مالية على المستخدمين الجدد، مقابل السماح لهم بنشر المحتوى، والتفاعل مع منشورات الآخرين، الأمر الذي وصفه مدونون بالقرار "الانتهازي والمزعج".

 

ووفق الملياردير الأمريكي ومالك المنصة، إيلون ماسك فإن الرسوم المالية على مستخدمي "إكس" الجدد، يعتبر السبيل الوحيد لضمان مواجهة الحسابات الروبوتية، وخلو المنصة من أية مزارع لروبوتات التفاعل الآلي مع المحتوى.

 

وبحسب رجل الأعمال الشهير فإن المقابل المالي سيدفعه أصحاب الحسابات الجديدة لمدة 3 أشهر فقط، وبعد تلك المدة سيصبح استخدام المنصة مجانيًا.


وكشف تسريبا إلى أن المقابل المالي سيضمن للمستخدم الحصول على مزايا نشر المحتوى، والتفاعل مع منشورات الآخرين بأساليب مختلفة، مثل علامات الإعجاب، وكتابة الردود، وإعادة النشر، وكذلك حفظ التغريدات.

 

وبحسب التسريبات فإن متابعة المستخدمين والاطلاع على منشوراتهم دون التفاعل معها هي مزايا مجانية لا تحتاج إلى اشتراك، وبالتالي سيتمكن المستخدم الجديد من الاستمتاع بها، حتى وإن لم يرغب في دفع الاشتراك لمدة الأشهر الثلاث الأولى من دخوله للمنصة.

 

وأشارت تسريبات إلى أنه في حالة عدم دفع الاشتراك، سيتمكن المستخدم الجديد بعد انقضاء مدة 3 أشهر من إنشاء حسابه على "إكس"، من نشر المحتوى والتفاعل مع منشورات الآخرين مجانًا بشكل طبيعي.

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