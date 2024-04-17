الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

روسيا تنتقد موقف مجلس الأمن من الضربة الإسرائيلية ضد السفارة الإيرانية

المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، موقف مجلس الأمن الدولي من الهجوم الإسرائيلي على السفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق في الأول من أبريل الجاري.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء، إنه كان ينبغي لمجلس الأمن الدولي أن يدين الهجوم الإسرائيلي على القنصلية العامة الإيرانية في دمشق، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الزعيم الإيراني إبراهيم رئيسي، ناقش خلالها رؤساء الدول الوضع المتدهور في الشرق الأوسط.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من الهجوم الإيراني ضد إسرائيل، الذي وقع السبت الماضي، حيث أطلقت طهران مئات الصواريخ والطائرات المسيرة بدون طيار، ضد تل أبيب التي تمكنت من إسقاط 99% منها بمعاونة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

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