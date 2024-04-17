زيلينسكى: سنطلب عقد اجتماع لمجلس الناتو وأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، إنه سيطلب عقد اجتماع لمجلس حلف شمال الأطلسي "الناتو" وأوكرانيا بشأن حماية المجال الجوي وتزويد أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ.

وأضاف الرئيس الأوكراني، خلال خطابه المسائي بالفيديو، أن أوكرانيا تعمل بنشاط الآن لجعل قمة السلام العالمية الأولى في يونيو فعالة، حسبما أفادت به وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

ووجّه زيلينسكي الشكر إلى جميع القادة والدول التي أبدت استعدادها هذا الأسبوع للمشاركة في القمة في سويسرا، وشكر بشكل خاص المستشار الألماني أولاف شولتس على جهوده وقيادته واتصالاته الدولية المناسبة، وعلى الإشارات التي سمعتها من بكين.

ووفقًا لزيلينسكي، يمكن للصين أن تساعد في استعادة السلام العادل لأوكرانيا والاستقرار في العلاقات الدولية، مُشددًا على أن القمة في سويسرا توفر فرصة حقيقية لكي يعمل ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومبادئه بشكل حقيقي.