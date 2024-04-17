الأربعاء 17 أبريل 2024
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أحمد موسى: الرئيس السيسي هو من سيعلن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير (فيديو)

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك 14 ألف غرفة فندقية جديدة كزيادة خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى اقتراب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، ويجرى حاليا التجهيزات لهذا الحدث الضخم.

وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من سيعلن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدا أن المتحف أصبح على جاهزية تامة للافتتاح الرئاسي، وجميع الآثار تم نقلها إلى هناك.

وتابع موسى: "هذا اليوم ينتظره العالم بأكمله، لذا يجب اختيار التوقيت المناسب لهذا الحدث، فهو سيكون أكبر متحف في العالم".

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