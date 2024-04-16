الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

المشاط تلتقى ممثلى النواب والشيوخ خلال فعاليات الربيع 2024

جانب من الحدث
جانب من الحدث

خلال فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، التقت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، وفد مجلسي النواب والشيوخ المصري، ممثلًا في سحر البزار وأميرة صابر من مجلس النواب، ومحمد فريد وأحمد زكريا، من مجلس الشيوخ، بحضور عبدالعزيز الملا، المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، والسفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لمصر بالبنك الدولي.

خلال اللقاء ناقشت وزيرة التعاون الدولي مع وفد مجلس النواب والشيوخ، أبرز الموضوعات المطروحة على أجندة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وأهميتها في تعزيز المناقشات العالمية حول دعم جهود التنمية لا سيما في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، فضلًا عن مناقشة محاور التعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسساتها التابعة لتعزيز رؤية التنمية الوطنية وتعزيز جهود الحكومة في مختلف المجالات ذات الأولوية.

خلال اجتماعات الربيع 2024.."المشاط" تعقد لقاءات مكثفة مع قيادات مجموعة البنك الدولي

المشاط مصر محافظ مصر الشيوخ المصري مجموعة البنك الدولي النائب محمد فريد تحديات التنمية

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خلال اجتماعات الربيع 2024.."المشاط" تعقد لقاءات مكثفة مع قيادات مجموعة البنك الدولى

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