الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل يتاجر في الأفيون بسوهاج

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد وغرامة 100ألف جنيه؛ لاتهامه بالإتجار في الحشيش والافيون المخدر وإحراز سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص بدائرة مركز طهطا.

كانت وردت معلومات لضباط المباحث تفيد اتجار المتهم في الأفيون المخدر والحشيش وترويجه على عملائه.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الأفيون والحشيش كانت معدة للبيع.

كما تم ضبط سلاح ناري و44 طلقة بدون ترخيص بحوزته، وبمواجهته اعترف بالاتجار في المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات وأصدرت حكمها السابق.

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