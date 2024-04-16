الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

معهد إعداد القادة عضوًا في مجلس إدارة المجلس العربي للأنشطة الطلابية لـ3 أعوام

معهد اعداد القاده
معهد اعداد القاده بحلوان

في خطوة تؤكد على الدور الرئيسي لمعهد إعداد القادة في مجال الأنشطة الطلابية، اختار المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربي في دورته السادسة والخمسين والتي عقدت في جامعة بغداد بالعراق، معهد إعداد القادة عضوًا في مجلس إدارة المجلس العربي للأنشطة الطلابية التابع لاتحاد الجامعات العربية ومقره جامعة جنوب الوادي بمصر.

تفعيل الأنشطة الطلابية على كافة المستويات المختلفةبقيادة معهد إعداد القادة

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور بتفعيل الأنشطة الطلابية على كافة المستويات المختلفة، وذلك بقيادة معهد إعداد القادة، مؤكدًا على الدور المهم الذي يلعبه المعهد في تنمية المهارات القيادية والإبداعية لدى الطلاب.

معهد إعداد القادة عضوًا في مجلس إدارة المجلس العربي للأنشطة الطلابية لـ3 أعوام

وأعرب الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، عن سعادته بثقة المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام للاتحاد، موجهًا الشكر والتقدير لاختيار معهد إعداد القادة كممثل له في مجلس إدارة المجلس العربي للأنشطة الطلابية للأعوام الثلاثة من 2024 إلى 2027. و

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الاختيار يمنح فرصًا أكبر لتنويع الأنشطة الطلابية في الجامعات المصرية والعربية".

وأضاف الدكتور همام أن هذا الاختيار سيتيح المزيد من التنوع في الأنشطة الطلابية وفتح آفاق أوسع للتعاون بين الجامعات المصرية والعربية، بما يحقق أهداف اتحاد الجامعات العربية ويرتقي بكافة مجالات الأنشطة الطلابية.

يذكر أن المجلس العربي للأنشطة الطلابية يضم في عضويته رئيس جامعة جنوب الوادي الجامعة المستضيفة لمقر المجلس ورئيس مجلس الإدارة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، مدير المجلس العربي للأنشطة الطلابية، وعدد من رؤساء الجامعات العربية، إضافة إلى مدير معهد إعداد القادة بمصر. ز


 

معهد إعداد القادة لاتحاد الجامعات العربية الأنشطة الطلابية المهارات القيادية الجامعات العربية

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