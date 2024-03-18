الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

معهد إعداد القادة ينظم "رمضان يجمعنا" للعام الثاني على التوالي

معهد اعداد القاده
معهد اعداد القاده بحلوان

ينظم معهد إعداد القادة للعام الثاني على التوالي ملتقى "رمضان يجمعنا" تحت عنوان "ملتقى الإنشاد الديني والابتهالات" لطلاب جامعة الأزهر والجامعات والمعاهد المصرية، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 22 مارس 2024.


تعقد فعاليات الملتقى تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وبإشراف الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد.


وتتضمن فعاليات الملتقى الجلسة الافتتاحية واجتماعات مع الطلاب المشاركين، وبروفات للعروض الخاصة بكل جامعة، إلى جانب محاضرات لصقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم، والتوعية بدور الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية، ومناقشة وسطية الخطاب الديني ودوره في محاربة الأفكار المتطرفة، بالإضافة إلى الإفطار الجماعي، وحفل ختامي للعروض.

وفى تصريح له قال الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد "نحرص في معهد إعداد القادة على اكتشاف المواهب الشابة، ويأتي ملتقى رمضان يجمعنا هذا العام ليفتح المجال أمام موهبة الإنشاد الديني التي تعد من الفنون الراقية التي تمس الروح وتبعث الطمأنينة في النفوس."

وأكد الدكتور همام، أن فكرة المهرجان تأتي في إطار حرص الوزارة على التشجيع والتحفيز على الإبداع والابتكار، وأضاف أن المعهد حريص على فتح المجال أمام الطلاب للتعبير عن طاقاتهم الكامنة بكل حرية، واكتشاف مواهبهم وإبداعاتهم ودعمها وتنميتها في مختلف المجالات الفنية والثقافية.

وأشار همام إلى أن الإنشاد الديني فن راقٍ يمس الروح ويبعث الطمأنينة في النفوس، لافتًا إلى أن دوره يزداد أهمية في شهر رمضان المبارك، حيث يشعر المستمعين بالراحة النفسية من خلال مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، موضحا أن هناك تراث غني تركه كبار المنشدين يحتذى بهم الأجيال الجديدة من الشباب.


 

إكتشاف مواهبهم الإبداع والابتكار معهد إعداد القادة للأنشطة الطلابية رمضان يجمعنا

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