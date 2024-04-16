الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

هل حذرت إيران أمريكا بتوقيت وأهداف هجماتها ضد إسرائيل؟.. البيت الأبيض يرد

جون كيربي
جون كيربي

نفى مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أمس الاثنين، التقارير التي تفيد بأن المسؤولين الإيرانيين قدموا للولايات المتحدة إشعارًا مسبقًا بتوقيت وأهداف هجماتها ضد إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال المسئول الأمريكي -في مؤتمر صحفي- "إن السرد برمته بأن إيران نقلت إلينا رسالة بشأن ما ستفعله هو أمر سخيف"، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأضاف أن إيران فشلت في هجومها على إسرائيل أمس الأول، والذي أطلقت فيه مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ ردا على ضربة إسرائيلية ضد مجمع إيراني في سوريا.

وأصر كيربي على عدم تلقي الولايات المتحدة أي تحذير مسبق بشأن الإطار الزمني أو الأهداف المعنية، وبدلًا من ذلك نسب الفضل إلى قدرات إسرائيل وشركائها في اعتراض معظم الصواريخ.

وذكرت تقارير إعلامية أن إيران أعطت إشعارًا واسع النطاق قبل أيام من هجومها، نقلًا عن مسؤولين أتراك وأردنيين وعراقيين، والدول الثلاث حليفة للولايات المتحدة.

وقال كيربي عن تلك التقارير: "كل ما أقوله لك هو أن هذا محض خيال، هل يمكنك أن تتخيل عالمًا تلتقط فيه إيران الهاتف وتقول: "نحن على وشك محاولة ضرب إسرائيل بـ 300 صاروخ كروز وطائرة بدون طيار، أردنا فقط أن نعلمكم أنها قادمة وبالمناسبة، إليكم هذا" "ما سنضربه".

وتابع "أنا آسف، هذا لم يحدث، لا أستطيع تحديد المصادر التي قد تخبرك بما سمعوه، أنا أقول لك ما سمعناه".

وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة تلقت رسالة من إيران وأرسلت رسائل إلى إيران أيضًا، رغم أنه لم يوضح تفاصيل تلك الاتصالات، لكنه قال إن أيا منها لم يتناول تفاصيل الهجوم الإيراني خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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