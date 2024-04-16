الثلاثاء 16 أبريل 2024
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عالم

مسئول إيرانى يهدد إسرائيل: لن ننتظر 12 يوما للرد

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كياني

هدد مسئول إيراني أمس الإثنين، إسرائيل بالقول إن أي تهديد من تل أبيب سيقابل برد فوري من طهران خلال ثوان ولن ننتظر 12 يوما، في إشارة إلى الهجوم الإيراني الذي جاء بعد نحو أسبوعين من الضربة الإسرائيلية التي دمرت سفارة طهران في دمشق مستهل أبريل الجاري.

 

وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كياني، أمس الإثنين أن على إسرائيل أن تعلم أنها إذا ردت على الهجوم الإيراني على الأراضي الإسرائيلية، فإن طهران ستتخذ إجراءات مضادة ليس خلال 12 يومًا، كما في المرة السابقة، بل في ثوان.

 

وأضاف نائب وزير الخارجية الإيراني، أنه "يجب على الصهاينة أن يعلموا أن هذه المرة لن يكون لديهم تأخير لمدة أثني عشر يوما، والعد التنازلي للإجابة التي يتلقونها لن يقاس بالأيام أو الساعات، بل بالثواني"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

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