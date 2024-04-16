بايدن يعلق على اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقى فى واشنطن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، أنه التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال زيارة الأخير إلى الولايات المتحدة.

وقال بايدن عبر حسابه على منصة إكس: "التقيت اليوم برئيس وزراء العراق السوداني لإجراء محادثة واسعة النطاق حول رؤيتنا لعلاقة واسعة ومتعددة الأوجه".

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن المحادثات وتراوحت بين الاستقرار الإقليمي وتوسيع الفرص للعائلات العراقية وتعزيز سيادة العراق وأمنه.

والتقى السوداني، أمس الاثنين، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، وتناول الجانبين التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط، خاصة التصعيد الجاري حاليا بين طهران وتل أبيب، والذي بلغ ذروته أمس الأول السبت بهجوم إيراني ضد إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ.