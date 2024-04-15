أحمد أيوب: "الجمهورية" ستمارس دورها الوطنى وتحافظ على قربها من الناس

قال الكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إن الجميع في مؤسسة الجمهورية يريدون النجاح ولديهم رسالة.

أضاف أيوب، خلال حواره مع برنامج "كلام في السياسة" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كل زميل له تجربته، لكننا أثناء التغيير أمامنا أمرين الأول ممارسة الدور الوطني، وتقديم رسالة وثوابت الدولة الوطنية للمواطن المصري بعيدًا عن أي مزايدة ومواجهة كل الأكاذيب والشائعات التي تستهدف الدولة المصرية".

وتابع: "في الوقت نفسه يجب أن تحافظ على هوية الجمهورية وقربها من الناس، وهذه هى الخلطة التي نحاول عملها، ومشوار التطوير سيكون طويلًا".