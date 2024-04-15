الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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إسلام عفيفى: متعطشون لتجاوز جميع التحديات وتحقيق نجاح كبير فى "أخبار اليوم"

إسلام عفيفي
إسلام عفيفي

اعتبر الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، نفسه محظوظًا بتولي المنصب ضمن التغييرات الصحفية الأخيرة، مؤكدًا قوة العلاقة التي تربطه بزملائه الصحفيين في المؤسسة، على المستويين الإنساني والمهني.

وأضاف "عفيفي" خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة" عبر قناة "إكسترا نيوز": سنعمل على تحقيق التكامل بين الإصدارات تحريريًا واقتصاديًا وفكريًا، وفي المبادرات التي ستطرحها أخبار اليوم.

وتابع: "لدينا تحديات كبيرة داخل المؤسسة، لكن الروح التي لمستها، من أول يوم ذهبت فيه، طمأنتني أن الناس متعطشة لنجاح حقيقي وتجاوز كل التحديات الموجودة".

كما كشف رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم عما دار بينه وبين المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة قائلًا: "وجدت رجلًا بمعنى الكلمة يتحمل مسئولية الدفاع عن أحد دروع الوطن والأمن القومي والثقافة والهوية والمدرسة المصرية المعتدلة دينيًا وفكريًا في المنطقة".

وأكد أن المهندس عبدالصادق الشوربجي داعم لمؤسسة أخبار اليوم وقال بالحرف: إحنا كنا مع الأهرام في الفترة الماضية بقوة، والفترة المقبلة سندعم أخبار اليوم.

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