"البنتاجون": "لا تسعى للتصعيد ولكن لا مفر من اتخاذ الإجراءات لحفظ أمن إسرائيل"

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن واشنطن لا تسعى للتصعيد ولكن لا مفر من اتخاذ الإجراءات الضرورية لحفظ أمن إسرائيل، وفق نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

هجمات إسرائيل على غزة

وأكد البنتاجون، أن إيران هاجمت إسرائيل بأكثر من 110 صواريخ باليستية متوسطة و30 صاروخ كروز وأكثر من 150 مسيرة.

وأضاف البيان، أن إيران لم تطلعنا على أي معلومات بخصوص هجومها على إسرائيل.

وأشار إلى أن الطائرات المقاتلة أسقطت أكثر من 82 مسيرة إيرانية خلال الهجوم على إسرائيل.