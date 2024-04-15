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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"البنتاجون": "لا تسعى للتصعيد ولكن لا مفر من اتخاذ الإجراءات لحفظ أمن إسرائيل"

البنتاجون
البنتاجون

أعلنت وزارة الدفاع  الأمريكية “البنتاجون”، أن واشنطن لا تسعى للتصعيد ولكن لا مفر من اتخاذ الإجراءات الضرورية لحفظ أمن إسرائيل، وفق نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

هجمات إسرائيل على غزة 

وأكد البنتاجون، أن إيران هاجمت إسرائيل بأكثر من 110 صواريخ باليستية متوسطة و30 صاروخ كروز وأكثر من 150 مسيرة.

وأضاف البيان، أن إيران لم تطلعنا على أي معلومات بخصوص هجومها على إسرائيل.

وأشار إلى أن الطائرات المقاتلة أسقطت أكثر من 82 مسيرة إيرانية خلال الهجوم على إسرائيل.

البنتاجون وزارة الدفاع الامريكي القاهرة الإخبارية نبأ عاجل

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