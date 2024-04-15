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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ علاقات دولية: مصر تضغط على إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن إدارة السياسة الخارجية المصرية لملف فلسطين يعكس سعي مصر باستخدام القوة الناعمة لتحجيم القوة الصلبة.

وأضاف "عاشور" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "هناك طرف اعتاد استخدم القوة في تحقيق أهدافه بل القوة هي أجندة وإيديولوجية يستخدمها لتحقيق الطموحات الإسرائيلية الاستيطانية أو حتى الإقليمية" مؤكدًا أن مصر تحكمها معاهدة سلام مع الطرف الآخر لكن نهج السياسة الخارجية المصرية متعدد الأدوات.

وتابع: "من أفضل الأدوات التي تستخدمها مصر حاليًا دبلوماسية القوة الناعمة، من خلال استخدام آليات متعددة بهدف فرض ضغط على الطرف الآخر"، موضحًا أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة هو صلب الدبلوماسية الناعمة التي تستخدمها مصر.

وأشار إلى أن إدخال المساعدات في الظاهر يلبي احتياجات المواطنين الفلسطينيين، مؤكدًا أنه على إدخال المساعدات على المستوى السياسي يعتبر ضغطًا على إسرائيل؛ لأن إدخال المساعدات يجعل مقاومة العنصر الفلسطيني مستمرة.

مصر إسرائيل المساعدات الإنسانية غزة قطاع غزة

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