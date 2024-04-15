"إكسترا نيوز": عبور 300 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة اليوم

رصد مراسل قناة إكسترا نيوز، إبراهيم عزت، استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وقال مراسل "إكسترا نيوز" إن الدور الإنساني الذي تقوم به مصر منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ما زال مستمرًا في معبر رفح، والأرقام في ازدياد دائمًا.

وأضاف أن 300 شاحنة من المساعدات الغذائية الإغاثية دخلت إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبوسالم على مدار اليوم، متابعًا: "هناك طفرة وعدد أكبر مما كان عليه الوضع قبل أسابيع وأشهر ماضية بخصوص عدد شاحنات المساعدات الإنسانية".

كما أشار إلى أن الإسعاف المصري موجود على مدار الساعة ويستقبل عددًا من الجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج المبدئي في سيارات الإسعاف ومن ثم يتوجه إلى المستشفيات بالتنسيق مع وزارة الصحة، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد يد العون ورفع درجة الاستعداد لاستقبال الحالات من الجرحى والمصابين الفلسطينيين.