"إكسترا نيوز": مصر استقبلت 20 مصابًا فلسطينيًا بمعبر رفح اليوم

رصد مراسل قناة إكسترا نيوز، إبراهيم عزت، استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وقال مراسل "إكسترا نيوز" إن سيارات الإسعاف تستقبل الجرحى الفلسطينيين على مدار الساعة.

وأضاف أنه تم استقبال 20 مصابًا اليوم ومنذ اندلاع العدوان على قطاع غزة استقبلت مصر أكثر من 4 آلاف و500 مصاب وتلقوا العلاج، منهم من تماثل للشفاء ومنهم ما زال موجودًا في المستشفيات المصرية.

وأشار إلى أن وزير الخارجية السفير سامح شكري، اليوم، كان يبحث مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية ضرورة إنفاذ هذه المساعدات وكل الأبعاد الإنسانية الواقعة على أهالي القطاع.

وأوضح أن هناك شاحنات ما زالت تصطف أمام معبر رفح انتظارًا للدخول إلى الأشقاء في قطاع غزة.