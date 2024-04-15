إخماد حريق شب داخل مخزن لقطع غيار سيارات بالجيزة

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق شب داخل مخزن قطع غيار سيارات بعقار بشارع عبد الخالق عزوز من شارع الهرم بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن قطع غيار سيارات بالعقار رقم 4 بشارع عبد الخالق عزوز من شارع الهرم بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.