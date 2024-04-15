بعد انتشار فيديو عنه.. تعرف على حقيقة مخاطر عفن الموز من إخصائية تغذية

قالت الدكتورة ندى بهاء، إخصائية تغذية، إنه يجب التفرقة بين الفواكه التي وصلت إلى مرحلة الاستواء الكامل، وبين الفواكه التي أصبحت في مرحلة استقطاب البكتيريا والفيروسات.

حقائق حلو ثمرة الموز

وأكدت "بهاء"، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن تراكم البقع الخضراء والبيضاء على الفواكه "العفن" يعني فساد السمرة ويجب عدم تناولها.

تراكم البكتيريا



وتابعت: "الموز من الفواكه التي عندما تصل إلى مرحلة الاستواء يصبح بها نسبة أكبر من السكريات، ولهذا يجب على مرضى السكر تناول الموز في المرحلة ما قبل الاستواء الكامل".

واستطردت، أن تغير لون قشر ثمرة الموز أمر ضروري، وذلك لأن تغير هذا اللون يعني مقاومة الثمرة لأي بكتيريا من الممكن أن تقع عليها نتيجة وصولها إلى مرحلة الاستواء.