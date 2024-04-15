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توك شو

أبطال فيلم "عالماشي" يتحدثون عن كواليس "السفيرةعزيزة"

عالماشي
عالماشي

التقت شرمندة الدسوقي، مراسلة DMC بأبطال فيلم العيد "عالماشي" بطولة النجم الكوميدي علي ربيع.

“عالماشي”

وأكد الفنان علي ربيع، خلال حواره لكاميرا برنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن فكرة الفيلم شيقة للغاية:"أنا سعيد بكل كواليس الفيلم والقصة شيقة جدًا".

كما أضاف الفنان كريم عفيفي،:"تحمست للفيلم بسبب فكرته الجديدة، وبإذن الله ينال إعجاب الجمهور".

قصة فيلم “عالماشي”

في السياق، قال المخرج محمد خبير: "علي ربيع كان حريصًا على تصوير الفيلم تحت أي ضغوط أو ظرف، الفيلم شغالين عليه من أشهر كثيرة".

فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، آية سماحة، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إنتاج يوسف الطاهر وإخراج محمد الخبيري.

شرمندة الدسوقي علي ربيع السفيرة عزيزة دي ام سي فيلم عالماشي

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