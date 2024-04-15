صلاح بيصار: تحت يدي أعمال فنية كثيرة مزورة.. وأنصح باقتناء أعمال الرواد الأصلية من تلك الجهة

قال الفنان والناقد التشكيلي صلاح بيصار، إن موضوع توثيق الاعمال الفنية والمقتنيات لرواد الفن التشكيلي والتصوير والنحت مساءلة خطيرة، لافتًا أن القضية ليست فى توثيق تلك الاعمال ولكن ماوصلت إليه خطورة تزوير الأعمال الفنية فى مصر والخارج؛ متسائلًا كيف يمكن وقف هذا النزيف من التزوير وتحت يدى أعمال كثيرة وهناك قراصنة لهذا الغرض واشير كثيرا إلى فنانين وأصحاب جاليريهات.

وأضاف "بيصار" فى تصريحات لـ"الدستور"، أن النقطة المهمة الأخرى من يلجأ لقطاع الفنون التشكيلية للتحقق من اصلية اللوحة ونسبتها إلى صاحبها أو استبعادها لعدم انتماءها له، مشيرًا ان من يعملون فى الخفاء من قراصنة التزوير يزينون فكرة اصلية العمل، وانه من المطلوب الآن تفعيل قانون الملكية الفكرية للفنان وحقوق الملكية الفكرية للأعمال الفنية بالمصنفات الفنية لو حدث اعتداء عليها بالتزوير، أوالأعمال الفنية من لوحات وتماثيل يعنى الأهم من التوثيق قوانين رادعة للحد من التزوير لأن التزوير يسىء للفن المصرى خاصة بالنسبة للأعمال الموجودة بالخارج ولاتنتمى لفنانينا.

واشار "بيصار" أنه أثار هذا الموضوع من قبل بدون ذكر اسماء لفنان سكندرى، ونموذج عجيب من المقتنين أحدهم بعت له لوحة لبيكار لكي يحسم أنها اصلية أو مزورة، قائلًا:" وانا من مبدأى لا أفتى اطلاقا لأنها مسألة خطيرة وحساسة..وانصح دائما بالاقتناء من أسرة الفنان او اقرب الأقربين خاصة بالنسبة الراحلين..وقلت اللوحة فيه شبه تزوير وبعت له له اصلية ليه ولكن للاسف لقيته مصر واتصل بى عن طريق صديق فنان كبير كان عنده شكوك أنها مزورة وعندى اللوحتين..يعنى هناك من يستسهلون ويصرون على الاقتناع لمجرد اسم الفنان.. حدث هذا من حوالى 3 شهور وكانت نصيحتى كما قلت.

وتابع، قائلًا:" للاسف مواقع التواصل الاجتماعى بتساهم فى التعتيم على الأعمال المزورة..فى الوقت الذى يقوم فنان سكندرى ومعروف يعطى شهادات بأصالة اللوحة وكانت هناك قضية ضده ..إلا أن هناك من يهللون له من الفنانين للاسف لأن الوسط التشكيلى جانب منه تحكمه الشللية.. ولكي لا نسيء للفن المصرى فلابد اولا الحد من هذا الخطر بمطاردة الأعمال المزورة والحد من هذه الظاهرة اول وبعد ذلك نشرع فى تشكيل لجنة للتوثيق رغم ما سمعنا أن هناك جهاز على احدث وسائل التكنولوجيا للتأكد من صحة العمل الفنى هل هو موجود بالفعل داخل قطاع الفنون التشكيلية ؟".