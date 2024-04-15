الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

قالت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية، إن شابا أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى استشهاده وإصابة آخر بجروح خطيرة.

هجوم إيران يؤجل عملية رفح

كما أطلقت القوات الأمنية النار على “مركبة مشبوهة” كانت تتجه نحو القوات بسرعة ولم تستجب لنداءاتهم، ما أدى إلى إصابة سائق المركبة.

وفي السياق ذاته، أطلقت إيران 300 صاروخ وطائرة بدون طيار باتجاه إسرائيل في الساعات الأولى من صباح الأحد، مما دفع إسرائيل إلى تأجيل خططها لشن هجوم على رفح.