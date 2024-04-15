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مصر

وزير النقل يفوض رئيس هيئة الطرق والكبارى فى إزالة التعدى على المال العام

كامل الوزير
كامل الوزير

أصدر كامل الوزير، وزير النقل، قرارًا بتفويض رئيس هيئة الطرق والكبارى في مباشرة اختصاصاته في إزالة التعدي على المال العام التابع للوزارة أو المال الخاص المملوك لها.

يأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة النقل للحفاظ على أملاك الدولة ومنع التعدي عليها، وتعزيز سيادة القانون.

 

المادة 970 من القانون المدني

وتعطي المادة 970 من القانون المدني الوزير سلطة إزالة التعدي على المال العام التابع لوزارته أو المال الخاص المملوك لوزارته.

ويهدف القرار إلى تسريع عملية إزالة التعديات على أملاك وزارة النقل، وضمان عدم استمرارها.

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