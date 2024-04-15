عاجل.. استهداف طيران الاحتلال محيط المستشفى الأوروبى جنوب خان يونس

أصيب عدد من المواطنين فجر اليوم الإثنين، بعد استهداف طائرات الاحتلال الحربية محيط المستشفى الأوروبي جنوب خان يونس.

وأفادت مصادر طبية، بأن 5 مواطنين أصيبوا بجروح متفاوتة بعد قصف طيران الاحتلال محيط المستشفى الأوروبي جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة، كما قصف الاحتلال أرضا زراعية في حي المنارة جنوب شرقي مدينة خان يونس.

واستهدفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف جنوب شرق مدينة غزة.

واستهدف طيران الاحتلال مخزنا تجاريا بالقرب من المدخل الغربي الجنوبي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، 33،729 شهيدا، إضافة إلى إصابة 76،371، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.