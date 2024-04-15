الإثنين 15 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وزير الدفاع الأمريكى يهاتف نظيره الإسرائيلى بشأن الهجوم الإيرانى

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه تحدث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي بشأن العملية الناجحة للدفاع عن بلاده ضد الهجمات الإيرانية.

وأكد أوستن أن واشنطن لا تسعى للتصعيد لكنها ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن إسرائيل ومواطنيها.

وفي وقت سابق أمس، تحدث رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، مع رئيس القيادة المركزية الأمريكية، مايكل إريك كوريلا، في وقت سابق أمس الأحد، بعد الهجوم الإيراني بالصواريخ والطائرات بدون طيار الليلة الماضية على إسرائيل.

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