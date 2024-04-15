وزير الدفاع الأمريكى يهاتف نظيره الإسرائيلى بشأن الهجوم الإيرانى

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه تحدث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي بشأن العملية الناجحة للدفاع عن بلاده ضد الهجمات الإيرانية.

وأكد أوستن أن واشنطن لا تسعى للتصعيد لكنها ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن إسرائيل ومواطنيها.

وفي وقت سابق أمس، تحدث رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، مع رئيس القيادة المركزية الأمريكية، مايكل إريك كوريلا، في وقت سابق أمس الأحد، بعد الهجوم الإيراني بالصواريخ والطائرات بدون طيار الليلة الماضية على إسرائيل.