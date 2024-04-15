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عالم

جوتيريش: لا قدرة لا للمنطقة ولا للعالم على تحمُّل مزيد من الحروب

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الأحد، أنه «لا قدرة لا للمنطقة ولا للعالم على تحمُّل مزيد من الحروب»، ودعا خلال اجتماع لمجلس الأمن دعي إليه بعد هجوم إيران على إسرائيل إلى «أقصى درجات ضبط النفس».

وشدد جوتيريش على أن «الشرق الأوسط على حافة الهاوية، وشعوب المنطقة تواجه خطرًا حقيقيًا يتمثل في نشوب صراع معمّم مدمّر»، مؤكدًا أن الوقت قد حان «لاحتواء التصعيد» و«لإظهار أقصى درجات ضبط النفس»، بحسب «فرانس برس».

ودعا قادة العالم الأحد إلى ضبط النفس بعد شن طهران هجومًا غير مسبوق بالمسيَّرات والصواريخ على الدولة العبرية ردًّا على قصف قنصليتها في دمشق، في ظل إدانات غربية واكبتها دعوات لضبط النفس خشية امتداد العنف إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وحذرت الولايات المتحدة، أكبر حلفاء إسرائيل، من مغبة أي تصعيد بعد الهجوم  وأكد الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي لشبكة إن بي سي «لا نريد أن نرى تصعيدًا في الوضع. لا نسعى إلى حرب أكثر اتساعًا مع إيران».

ونفّذت إيران، أمس السبت، هجوما بمسيَّرات وصواريخ على إسرائيل، هو أول هجوم مباشر من هذا النوع تشنه الجمهورية الإسلامية، بعد نحو أسبوعين على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأكد الحرس الثوري الإيراني شن هجوم بـ«مسيّرات وصواريخ» على إسرائيل ردًا على القصف الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق، الأسبوع الماضي، ونُسب إلى إسرائيل، وتسبب في مقتل 16 شخصًا، بينهم عناصر وقياديّان في الحرس الثوري الإيراني.

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