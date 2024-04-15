برلمانية: مصر تلعب دورًا رئيسيًا فى الحفاظ على السلام بالمنطقة

قالت النائبة هناء أنيس عضو مجلس النواب، إن مصر تلعب ولا تزال دورًا رئيسيًا في التوسط في الصراعات بالمنطقة وفي الحفاظ على السلام والاستقرار، وأن هجوم إيران يؤكد أن مصر كانت ولا تزال على حق في أن حرب غزة واستمرارها واستمرار العدوان الإسرائيلي سيجر المنطقة كلها للحرب، وبما لا يحمد عقباه.

وأضافت، في بيان صحفي لها، أن مصر قادرة تماما على حماية مصالحها وأمنها القومي، لافتة إلى أن التوترات الأخيرة في المنطقة عقب الهجوم الإيراني بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل، جاء ليؤكد صواب رؤية مصر وتحذيراتها المتكررة من قبل، بالعمل على وقف العدوان الإسرائيلي في غزة حتى لا يتسع نطاق الحرب.

ولفت الي أن ضرب إسرائيل للسفارة الإيرانية في دمشق محاولة لجر الجانب الإيراني إلى حرب بعد أن فشل المخطط الصهيوني في جر مصر لهذه المعركة.

وشددت على أن مصر تتصرف بحكمة وهدوء وأمنها القومي خط أحمر، وهو معلن منذ اندلاع الأزمة، لكن التوتر والهجوم الإيراني يعود إلى عدوان إسرائيل وغطرستها ورفضها وقف الحرب في قطاع غزة، وعدم الاستماع لرؤى مصر وتحذيراتها أن المنطقة برمتها قد تجر للعنف والصدام اذ لم تتوقف حرب غزة من جهة ثانية.

وشددت على أن المنطقة اليوم بحاجة ماسة لوقف الحرب على غزة، بعد سقوط ألاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، متابعة، أن الهجوم الإيراني أثبت صدق تحذيرات مصر من اتساع رقعة العنف في المنطقة طوال الفترة الماضية وانعكاساته الخطيرة وواقعتها.

واختتمت بالتحذير لمجلس الأمن والمجتمع الدولي أن استمرار الحرب على غزة، قد يفتح جبهات أخرى جديدة وعلى الجميع تضافر جهودهم للتصدي لما هو أت والعودة للسلام مرة ثانية.

من جانبه قال النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، إن مصر قادرة تماما على حماية مصالحها وأمنها القومي، لافتا إلى أن التوترات الأخيرة في المنطقة عقب الهجوم الإيراني بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل، جاء ليؤكد صواب رؤية مصر وتحذيراتها المتكررة من قبل، بالعمل على وقف العدوان الإسرائيلي في غزة حتى لا يتسع نطاق الحرب.