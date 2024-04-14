الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رئيس وحدة الدراسات الإيرانية: الهجمة الأخيرة مدروسة ومعلومة ومحدودة

ايران
ايران

قالت الدكتور هدى عبدالرؤوف، رئيس وحدة الدراسات الإيرانية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الاستراتيجية العسكرية الإيرانية أسست على أساس مواجهة إسرائيل وأمريكا خارج أراضيها وبشكل غير مباشر، موضحة أن نمط التفاعل بين إيران وإسرائيل منذ تأسيس النظام الإيراني نجد أن إيران بنت العقيدة العسكرية على مبدأ الدخول في مواجهات ليس بشكل مباشر وليس على أراضيها.

المواجهة العسكرية الإيرانية الإسرائيلية 

وأكدت عبد الرؤوف، خلال لقائها مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن هذا المبدأ يفسر عن أسباب تشكيل العلاقات مع وكلاءها في المنطقة، إيران غير قادرة على دخول مواجهة عسكرية مباشرة ضد إسرائيل وأمريكا والتي تؤكد أنهم أعداءها، موضحة أن إيران لأول مرة تقوم بتنفيذ عملية عسكرية ضد إسرائيل، منوهة بأن إيران كان مطرة لهذا العمل.

حروب الشرق الأوسط

وأشارت إلى أن الهجوم الإيراني ليلة أمس كان محسوب ومدروس ومحدود ومعلومة، مؤكدة أن إيران ظلت لأيام تحسب كيفية توجيه الضربة وكان هناك تسريبات من داخل الحرس الثوري وكان العالم ينتظر هذه الضربة، موضحة أنها أطرت لهذا العمل حتى لا يتم إحراجها بين حلفاءها ووكلاءها في المنطقة.

هدى عبد الرؤوف دي ام سي مساء دى ام سى أسامة كمال المناوشات الصهيونية الإيرانية

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

الحصة الأخيرة في سمد الشأن.. منخفض المطير يبتلع 9 طلاب في عمان (فيديو وصور)

جريمة تهز كرداسة.. مجرم يلتهم جسد "طالبة إعدادى" داخل شقته

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 بالتفصيل الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

نظرية (تزفير المطواة)!

محمود خليل

«ثقيف» ولعنة الخيانة

ماجد حبته

نتائج «الرد» الإيرانى

لواء.حمدى البطران

من حكايات الحملة الفرنسية

خالد حريب

ضربة إيران وهدنة غزة

إسراء شوقي

الهجوم الإيرانى على إسرائيل.. اختبار قدرات ورسائل للولايات المتحدة

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

وائل لطفي

واحة اسمها مصر

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟

ما أهمية قاعدة "رامون" الإسرائيلية التى استهدفتها إيران؟

لماذا لم تستخدم إيران "حزب الله" فى الهجوم على إسرائيل؟