رئيس وحدة الدراسات الإيرانية: الهجمة الأخيرة مدروسة ومعلومة ومحدودة

قالت الدكتور هدى عبدالرؤوف، رئيس وحدة الدراسات الإيرانية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الاستراتيجية العسكرية الإيرانية أسست على أساس مواجهة إسرائيل وأمريكا خارج أراضيها وبشكل غير مباشر، موضحة أن نمط التفاعل بين إيران وإسرائيل منذ تأسيس النظام الإيراني نجد أن إيران بنت العقيدة العسكرية على مبدأ الدخول في مواجهات ليس بشكل مباشر وليس على أراضيها.

المواجهة العسكرية الإيرانية الإسرائيلية

وأكدت عبد الرؤوف، خلال لقائها مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن هذا المبدأ يفسر عن أسباب تشكيل العلاقات مع وكلاءها في المنطقة، إيران غير قادرة على دخول مواجهة عسكرية مباشرة ضد إسرائيل وأمريكا والتي تؤكد أنهم أعداءها، موضحة أن إيران لأول مرة تقوم بتنفيذ عملية عسكرية ضد إسرائيل، منوهة بأن إيران كان مطرة لهذا العمل.

حروب الشرق الأوسط

وأشارت إلى أن الهجوم الإيراني ليلة أمس كان محسوب ومدروس ومحدود ومعلومة، مؤكدة أن إيران ظلت لأيام تحسب كيفية توجيه الضربة وكان هناك تسريبات من داخل الحرس الثوري وكان العالم ينتظر هذه الضربة، موضحة أنها أطرت لهذا العمل حتى لا يتم إحراجها بين حلفاءها ووكلاءها في المنطقة.