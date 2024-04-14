الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

مسئولا الجرافيكس لـ"الحشاشين": 9 شهور عمل لمشهد البحر.. وبنينا نسخة ديجيتال قبل عام ونصف

الحشاشين
الحشاشين

كشفا محمد طنطاوي، مشرف المؤثرات البصرية، ومؤسس شركة (Trend VFX)، القائمة على تنفيذ مسلسل "الحشاشين"، ومحمد عطوة، كيفية بناء المؤثرات البصرية في مسلسل "الحشاشين".

وقال خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون"، إنه بدأ العمل في جرافيك الحشاشين منذ عام ونصف تقريبًا، وكانت البداية ببناء مباني وشوارع المدن التاريخية (القدس، وأصفهان، وسمرقند) وغيرهم.

وتابع: “صورنا مشهد العاصفة التي داهمت المركب في الحلقة الثالثة، في مالطا منذ عام، وبدأنا في تنفيذ المؤثرات البصرية منذ 9 أشهر، لأن تلك هي المشاهد الأصعب، وباقي العمل نفذناه خلال الشهور الأربعة الماضية، ولدينا نسخة كاملة ديجيتال من مدينة أصفهان، والمعارك والخيم”.

وأوضحا كلا من طنطاوي وعطوة، مسئولي "الجرافيك" لمسلسل الحشاشين، أن الديكور والجرافيك يكمل كل منهما الآخر، فكل المشاهد التي يتعامل فيها الأشخاص من "شوتات" مقربة أو داخلية، مثل قلعة آلموت من الداخل، أو الشوارع هي ديكور، تكملة الصورة، وشكل المدن والمباني الكبرى هي مسؤولية الجرافيك التي تظهر في "الشوتات" الواسعة.

الحشاشين مسلسل الحشاشين مشهد البحر المؤثرات البصرية الجرافيكس

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