"السرعة الزائدة" السبب.. 17 إصابة في 3 حوادث طرق بالجيزة وإسكندرية الصحراوى

شهد طريق إسكندرية الصحراوى والمحور المركزى فى الجيزة وكرداسة حوادث طرق تنوعت بين حوادث تصادم وانقلاب وكان السبب السرعة الزائدة حيث أسفر عن 17 إصابة تم نقلهم للمستشفي لتلقى العلاج اللازم.

حادث تصادم 3 سيارات أعلى المحور المركزى فى الجيزة

أصيب 10 أشخاص بسبب حادث تصادم 3 سيارات أعلى المحور المركزى فى محافظة الجيزة ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة ودفعت الأدارة العامة للمرور بالأوناش لرفع أثار الحادث واعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

وبمجرد تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى فى المحور المركزى، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق واصطدامه بسيارتين، ونتج عنه إصابة 10 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق إسكندرية الصحراوى

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق إسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وباشرت النيابة التحقيق.

وفور تلقى بلاغا أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى كرداسة

أصيب 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى كرداسة، وتم نقل المصابين إلي المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق، وأخطرت النيابة للتحقيق.