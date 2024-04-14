خالد هنو: وثّقت أعمالي الفنية على مسئوليتي لغياب "التوثيق الرسمي"

قال د.خالد هنو، عضو مجلس إدارة أتيليه الإسكندرية، إنه وبسبب غياب جهة رسمية منوطة بتوثيق الأعمال الفنية حاليًا، اتجه لتوثيق الأعمال الفنية على مسؤوليته الشخصية، مؤكدًا أن كل الأجهزة الخاصة بكشف اللوحات الأصلية من المزورة على مستوى العالم يمكن خداعها من متخصص محترف سواء عملية التقديم والتشقيق وهى الخطوات المُتبعة في توثيق اللوحات الفنية، إلا انه لا يمكن خداع متخصص قادر على فرز بصمة وشخصية الفنان من خلال العديد من الإجراءات المُتبعة سواء من خلال حركات اللون فى العمل وخبرة المتخصص فى توقيعات الفنان صاحب العمل التي تختلف في فترات لأخرى.

أضاف "هنو"، لـ"الدستور"، أن هناك بعض الخطوات فى عملية كشف العمل ما إذا كان اصلي أم لا مثل تسليط الإضاءة على اللوحة وما إذا كان أضيف لها حديثًا لون جديد أم لا، لافتًا إلى أهمية خبرة المتخصص بتاريخ الفنان صاحب العمل الأصلى.

ولفت إلى أنه خلال عملية توثيقه لبعض الأعمال الفنية اكتشف العديد من الأعمال المزورة، بجانب بعض الاعمال الأصلية، وذلك داخل وخارج مصر.