عضو "إفريقية النواب": توسيع دائرة الصراع وإشعال المنطقة مخطط صهونى

ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، جهود الدبلوماسية المصرية المبذولة إيذاء تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، منذ بداية الحرب الصهيونية على الأشقاء في فلسطين، في السابع من أكتوبر الماضي، مرورا بالهجوم الإيراني أمس بمئات المسيرات على الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق في الاول من أبريل الجاري.

وأكدت عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، في بيانها، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات على دول الجوار، ما هي إلا محاولات عدوانية وفاشلة من حكومة تل أبيب لتوسيع دائرة الصراع وإشعال المنطقة بالكامل واستدراجها لمزيد من المواجهة والعنف والقتال، على حساب أمن شعبها وشعوب دول الجوار، خاصة أن إسرائيل تعلم جيداً تداعيات المواجهة مع طهران إقليمياً ودولياً، مؤكدة أن إسرائيل أثبتت بأفعالها الشيطانية انتهاكها للاعراف والقوانين الدولية، خاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بخصوص احترام المقار الدبلوماسية وحدود الدول وامنها.

وقالت نائبة حماة الوطن، إن مصر قيادة وحكومة وشعباً حذرت مرارًا وتكرارًا منذ مطلع أكتوبر الماضي من تداعيات الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة، وما ينتج عنها من مخاطر توسيع رقعة الصراع نتيجة الأعمال العسكرية الاستفزازية التي تمارس في المنطقة وفي حق الأشقاء وهو ما حدث بالفعل الآن، مؤكدة أن التحذيرات المصرية أصبحت واقعية.



وشدد النائبة نيفين حمدي، على ضرورة تحرك مجلس الأمن والمجتمع الدولي لاستئناف مفاوضات جادة تجاه التطورات التي شهدتها المنطقة، والتي تأتي في مقدمتها وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر في المنطقة، والتوصل إلى تسوية نهائية على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس، وإيجاد أفق سياسي حقيقي للتقدم نحو السلام العادل، مشيرة إلى أن ذلك ممكن أن يتحقق عبر القنوات الدبلوماسية، والتمسك بسيادة القانون واحترام ميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أثبتت للعالم فشل المجتمع الدولي وتراجع دورة وفقد مصداقيته وإنسانيته في نشر واحلال السلام، كما أثبتت مواقف المجتمع الدولي علي سعيه للعمل علي نشر التدمير والخراب في المنطقة بتأييده وصمته غير المبرر للمجازر والحروب التي تشنها قوات الاحتلال علي الاشقاء بين الحين والآخر.

واختتمت عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بيانها بالإشادة بموقف مصر ودعوتها إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منحى خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها، مؤكدة أن الأمن القومي المصري قضية وأولوية قصوي في مقدمة اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد.