وزير الدفاع الأمريكى: لن نتردد فى التحرك لحماية قواتنا ودعم إسرائيل

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن القوات الأمريكية اعترضت عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة التي تم إطلاقها من إيران باتجاه إسرائيل.

وأضاف أوستن، في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية تبقى على أهبة الاستعداد لدعم الدفاع الإسرائيلي بنسبة أكبر وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وندد وزير الدفاع الأمريكي بالهجمات التي وصفها بـ"المتهورة"، داعيًا إيران إلى وقف أي هجمات إضافية على الفور بما في ذلك هجمات قوات وكلائها، والتخفيف من حدة التوترات.

وأكد أوستن أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الدخول في نزاع مع إيران، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة لن تتردد في التحرك لحماية قواتها ودعم الدفاع الإسرائيلي.

وشنت إيران الهجوم ردًا على ضربة جوية إسرائيلية على مجمع سفارة طهران في دمشق في الأول من أبريل، أسفرت عن مقتل ضباط من الحرس الثوري، ولم تؤكد إسرائيل أو تنف مسئوليتها عن الهجوم.