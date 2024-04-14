الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مسئول بالإدارة الأمريكية يكشف حقيقة اتفاق إيران مع "أمريكا" بشأن ضربتها لإسرائيل

الهجوم الإيراني على
الهجوم الإيراني على تل أبيب

كشف مسئول كبير بالإدارة الأمريكية، حقيقة اتصال الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران، قبل ضربة الأخيرة مساء أمس.
وقال مسئول كبير بالإدارة الأمريكية، إن إيران أرسلت رسالة لأمريكا بعد هجومها على إسرائيل، لافتًا إلى أن إسرائيل أوضحت لأمريكا أنها لا تسعى إلى تصعيد كبير مع إيران.
وأكد، أن إيران لم تمنح تحذيرًا قبل 72 ساعة من الهجوم ونيتها كانت تسجيل "مستوى عال من التدمير".
فيما أكدت "رويترز" عن مسئول كبير بالإدارة الأمريكية، أن أمريكا اتصلت بإيران عبر وسطاء سويسريين قبل هجومها على إسرائيل.
 

مسئول كبير بالإدارة الأمريكية الولايات المتحدة الامريكية إيران إسرائيل أمريكا

مواد متعلقة

خبير علاقات دولية: هجوم إيران على إسرائيل "سيناريو محبوك" تم إخراجه بعناية

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

مدير أعمال الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر يكشف عن اللحظات الأخيرة من حياتها

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

جريمة تهز كرداسة.. مجرم يلتهم جسد "طالبة إعدادى" داخل شقته

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلى فى دورى نايل.. غياب شيكابالا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

نظرية (تزفير المطواة)!

محمود خليل

«ثقيف» ولعنة الخيانة

ماجد حبته

نتائج «الرد» الإيرانى

لواء.حمدى البطران

من حكايات الحملة الفرنسية

خالد حريب

ضربة إيران وهدنة غزة

إسراء شوقي

الهجوم الإيرانى على إسرائيل.. اختبار قدرات ورسائل للولايات المتحدة

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

وائل لطفي

واحة اسمها مصر

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟

ما أهمية قاعدة "رامون" الإسرائيلية التى استهدفتها إيران؟

لماذا لم تستخدم إيران "حزب الله" فى الهجوم على إسرائيل؟