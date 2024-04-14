مسئول بالإدارة الأمريكية يكشف حقيقة اتفاق إيران مع "أمريكا" بشأن ضربتها لإسرائيل

كشف مسئول كبير بالإدارة الأمريكية، حقيقة اتصال الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران، قبل ضربة الأخيرة مساء أمس.

وقال مسئول كبير بالإدارة الأمريكية، إن إيران أرسلت رسالة لأمريكا بعد هجومها على إسرائيل، لافتًا إلى أن إسرائيل أوضحت لأمريكا أنها لا تسعى إلى تصعيد كبير مع إيران.

وأكد، أن إيران لم تمنح تحذيرًا قبل 72 ساعة من الهجوم ونيتها كانت تسجيل "مستوى عال من التدمير".

فيما أكدت "رويترز" عن مسئول كبير بالإدارة الأمريكية، أن أمريكا اتصلت بإيران عبر وسطاء سويسريين قبل هجومها على إسرائيل.

