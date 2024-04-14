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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"شعبة الأدوية": طالبنا برفع سعر الدواء 50% لتغطية احتياجات السوق

الأدوية
الأدوية

قال د. علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن صناعة الدواء لا تتحمل سعر الدولار بعد ارتفاعه رسميًا.

أسعار الدواء في مصر

أضاف عوف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر صدى البلد أن هيئة الدواء هى التي تتحكم فى تسعير الدواء:"زيادة سعر الدواء وفق سعر الدولار الرسمي في البنوك، وحال وجود فوارق ستتحمل الصناعة هذه الفوارق".

وأشار إلى أن رواتب العاملين في القطاع ستزيد لـ6 آلاف بداية من الشهر المقبل وزيادة سعر الدواء تغطي فوارق المرتبات والزيادات التي ستمنح للعاملين.

صناعة الدواء 

تابع: "طالبنا برفع سعر الدواء 50% وهيئة الدواء هى من ستقرر تلك الزيادة وإلا ستكون هناك نواقص عدة في السوق، والدولة عليها دعم القطاع بالعملة الصعبة والخدمات مثل الكهرباء والمياه وغيرهما".

واستطرد:"صناعة الدواء المحلية تغطي 92% من الاحتياج المحلي، والصناعة تحملت أزمة كورونا ولم تحمل المواطنين أسعارًا إضافية بالتزامن مع غلاء أسعار الدولار مقابل العملة المحلية".

علي عوف صالة التحرير صدى البلد عزة مصطفى سعر الدواء

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