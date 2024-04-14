عاجل.. إنهاء 88.5% من أعمال مرحلة جديدة بالخط الثالث للمترو والافتتاح خلال أيام

كشف اللواء طارق الجويلى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن أنه سيجرى افتتاح جزء جديد من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، خلال أيام.

وأوضح «الجويلى»، لـ«الدستور»: «المرحلة الثالثة تنقسم إلى ثلاثة أجزاء، جرى افتتاح الجزء الأول فى شهر أكتوبر ٢٠٢٢، وذلك فى المسافة من العتبة إلى الكيت كات، بطول ٤ كم، ويضم ٤ محطات، والجزء الثانى بدأت تجارب تشغيله بالركاب، ويمتد بطول ٦.٦ كم، ويضم ٦ محطات، ويخدم أهالى: إمبابة والبوهى والقومية، وصولًا للطريق الدائرى والربط مع محور روض الفرج، والجزء الثالث: من الكيت كات فى اتجاه المهندسين، وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة، للربط مع الخط الثانى للمترو، وهذه المرحلة يجرى تنفيذها حاليًا، ووصل حجم الأعمال بها إلى ٨٨.٥٪، وسيجرى الافتتاح للجمهور خلال أيام».

وأضاف أن المرحلتين الأولى والثانية من الخط الثالث جرى افتتاحهما للجمهور، والمرحلة الأولى هى «العتبة- العباسية» بطول ٤٫٤ كم، وتضم ٥ محطات نفقية، هى: «العتبة، باب الشعرية، الجيش، عبده باشا، العباسية»، إضافة إلى ٤ محطات للتهوية، وورشة العمرة الخفيفة بالعباسية، وتحقق هذه المرحلة تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثانى للمترو بمحطة العتبة، وبدأ تنفيذ هذه المرحلة فى ٧ يوليو ٢٠٠٧، وجرى افتتاحها فى ٢١ فبراير ٢٠١٢.

وتابع: «أما المرحلة الثانية (العباسية- الأهرام) فهى بطول ٧٫٧ كم، وتتكون من ٤ محطات نفقية، هى: (معرض القاهرة، الاستاد، كلية البنات، الأهرام)، إضافة إلى ٧ منشآت للتهوية، وبدأ تنفيذ هذه المرحلة فى ١ يوليو ٢٠٠٩، وجرى افتتاحها فى مايو ٢٠١٤، وتم استخدام ماكينتى حفر فى آنٍ واحد لتنفيذ نفق المرحلة الثانية، نظرًا لاختلاف طبيعة التربة».

وأكمل: «جرى استخدام الماكينة نفرتارى فى حفر المسافة من محطة العباسية وحتى محطة المعرض (تربة رملية)، واستخدام الماكينة إيموحتب فى حفر المسافة من محطة المعرض وحتى محطة هارون (تربة طينية)».

وجرى الانتهاء من تنفيذ وافتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من العتبة إلى الكيت كات وحتى إمبابة شمالًا، وجارٍ إنهاء المسافة حتى جامعة القاهرة جنوبًا بطول إجمالى للمرحلة ١٧٫٧ كم، وعدد ١٥ محطة، وجرى الانتهاء من تنفيذ وافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو (هارون، عدلى منصور) بطول ١١٫٥ كم وعدد ١٠ محطات، بتكلفة ٢٨٫٤ مليار جنيه.

وقالت الهيئة القومية للأنفاق إن الخط الثالث يمتد من إمبابة والمهندسين مارًا أسفل النيل وصولًا للمحطة التبادلية عدلى منصور، وتنعكس أهميته فى أنه أول محور عرضى يحقق الربط بين شرق القاهرة وغربها، ويحقق الترابط مع منظومة وسائل النقل المختلفة من خلال محطة ناصر، إذ تحقق الربط مع الخط الأول ومحطتى العتبة وجامعة القاهرة، وتحقق الربط مع الخط الثانى ومحطة عدلى منصور، وتحقق الربط مع القطار الكهربائى «السلام، العاشر من رمضان، العاصمة الإدارية» ومحطة «وادى النيل»، ويحقق تبادل الخدمة مع مونوريل غرب النيل، ومحطة «الاستاد»، وسيتبادل الخدمة مع مونوريل شرق النيل، ويبلغ طوله ٤١.٢ كم، بعدد ٣٤ محطة «٢١ نفقى + ٢ سطحى + ١١علوى».

وأشارت الهيئة إلى أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث يجرى تنفيذها على ثلاث مراحل؛ الأولى: «الجزء الأول ٣A»، وتمتد بطول ٤ كم وتشتمل على ٤ محطات نفقية، منها محطة «ناصر»، وهى محطة تبادلية مع الخط الأول لمترو الأنفاق «ناصر، ماسبيرو، صفاء حجازى، الكيت كات»، ودخلت الخدمة فى أكتوبر ٢٠٢٢، والجزء الثانى ٣B، ويمتد بطول ٦.٦ كم، ويشتمل على محطة نفقية «السودان» + «٤» محطات علوية: «إمبابة، البوهى، القومية العربية، الطريق الدائرى» + «١» محطة سطحية «المحطة النهائية عند محور روض الفرج»، تم بدء التشغيل التجريبى بالركاب، اعتبارًا من الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤.

وأضافت أن الجزء الثالث ٣C والأخير فى المرحلة الثالثة من الخط الثالث، يمتد بطول ٧.١ كم، ويشتمل على ٣ محطات نفقية «التوفيقية، وادى النيل، جامعة الدول» + محطة علوية «جامعة القاهرة» + محطة سطحية «بولاق الدكرور»، وتم بدء التشغيل التجريبى فى نوفمبر ٢٠٢٣.

وتنفذ وزارة النقل خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق، وذلك من خلال إنشاء شبكة من النقل الحضرى الأخضر المستدام صديق البيئة، بالتوازى مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائى الجماعى السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التى تخطوها الدولة فى مجال التوسع العمرانى وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية، واستيعاب الزيادة فى الطلب على النقل وتقديم خدمات نقل جماعى متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين فى كل أنحاء الجمهورية.

وفى إطار هذه الخطة، تم وجارٍ تنفيذ افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائى الخفيف LRT «السلام، العاشر، العاصمة الإدارية» بطول ٧٠ كم وعدد ١٢ محطة، بتكلفة ٢٦٫٣ مليار جنيه، وجارٍ استكمال تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة ليصل إلى ١٠٥ كم.

كما جرى افتتاح محطة عدلى منصور المركزية على مساحة ١٥ فدانًا، بتكلفة ١٫٣ مليار جنيه، التى يجرى فيها تبادل الخدمة بين ٥ وسائل نقل، هى القطار الكهربائى الخفيف LRT، والخط الثالث لمترو الأنفاق وخط سكة حديد «عدلى منصور- السويس» والسوبرجيت والأتوبيس الترددى «عدلى منصور- السلام».

كما جرى توريد ٣٢ قطارًا، منها ٢٢ قطارًا كاملًا دخلت الخدمة + ١٠ قطارات يجرى تجميعها فى مصنع «سيماف»، دخلت ٥ قطارات منها الخدمة، وجارٍ إجراء الاختبارات على القطار السادس وتجميع باقى القطارات.

وجرى توريد ٣٢ قطارًا مكيفًا للتشغيل على الخط الثالث للمترو «المرحلتين الثالثة والرابعة» بتكلفة ٨٫٩ مليار جنيه، ودخول ٢٨ قطارًا منها إلى الخدمة، وجارٍ تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع «أكتوبر- الفسطاط» بطول ١٩ كم وعدد ١٦ محطة.

وأضافت الهيئة أن تصنيع عربات المرحلتين الثالثة والرابعة جرى التعاقد بشأنهما مع شركة هيونداى روتيم الكورية لتصنيع وتوريد ٣٢ قطارًا مكيفًا لاستيعاب تشغيل المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو، إضافة إلى ٨ سنوات صيانة وعمرة جسيمة واحدة، ويهدف المشروع إلى الحفاظ على سهولة وسيولة التشغيل للخط الثالث من خلال المحافظة على زمن التقاطر تزامنًا مع افتتاحات المراحل الجارى تنفيذها حاليًا.

وأشارت الهيئة إلى أن القطارات الجديدة تتميز بتزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة فى ظروف التشغيل العادية وتسهيل عمليات الإخلاء فى حالات الطوارئ، كما جرى تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة فى المقدمة للمراقبة المركزية للسكة، وتوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها فى تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجاريًا فى بث الإعلانات التجارية، كما توجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار، وجرى تخصيص أماكن للكراسى المتحركة لمتحدى الإعاقة.

ولفتت إلى أنه جرى تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى حاسة السمع، مؤكدة أنه سيجرى التجميع المحلى لـ١٠ قطارات فى مصنع «سيماف» التابع للهيئة العربية للتصنيع فى وجود خبراء كوريين من شركة هيونداى روتيم.

وقالت إنه سيجرى نقل القطارات التى يتم توريدها إلى الورش أولًا بأول، لإجراء الاختبارات الديناميكية عليها، لدخولها الخدمة تباعًا، ودخلت ١٠ قطارات الخدمة، كما يجرى نقل مكونات القطارات التى سيتم تجميعها محليًا إلى «سيماف»، لتتم أعمال التجميع، وجرى توريد ٢٢ قطارًا من إجمالى ٣٢ قطارًا، ومن المخطط توريد آخر قطار نهاية مارس ٢٠٢٤.