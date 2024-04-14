الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جمال بيومى: استمرار الحرب فى غزة سيدعو لفتح مزيد من الجبهات مع إسرائيل

جمال بيومي
جمال بيومي

أوضح السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، طبيعة المشهد بعد هجوم إيران على إسرائيل، وإلى أين ستذهب المنطقة في ظل التصعيد الإيراني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن السيناريو الذي تحذر منه مصر يدل على مخاوف متصاعدة من انزلاق المنطقة نحو مزيد من التوترات والفوضى.

وأضاف أن استمرار الحرب في غزة سيدعو لفتح مزيد من الجبهات وها هي إيران تنجر لهذه المعركة بعد استفزاز إسرائيل.

وأشار إلى أن إسرائيل حققت مكاسب أكبر بعد الهجمات الإيرانية، فنتيجة أعمالها العدوانية في غزة فقدت الدعم الدولي، إلا أن ما قامت به إيران أعاد توحيد العالم الغربي والولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل، حيث إن أمريكا الآن تقوم مباشرة باستهداف المسيرات الإيرانية.

إسرائيل التصعيد الإيراني, اكسترا نيوز

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