مجموعة السبع: إيران تخاطر بإثارة تصعيد إقليمى لا يمكن السيطرة عليه

كشف البيت الأبيض، عن أن مجموعة السبع تستنكر هجوم إيران وتعاود التأكيد على التزامها بأمن إسرائيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

من جانبها، أكدت مجموعة السبع، أن إيران تخاطر بإثارة تصعيد إقليمي لا يمكن السيطرة عليه.

فيما أعلنت الخارجية الروسية، أن وزيرا خارجية روسيا وإيران يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأضافت الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الإيراني أطلع لافروف على إجراءات رد إيران على استهداف إسرائيل قنصليتها في دمشق.

كما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، أن وزير الخارجية البريطاني قال إنه ندد بأشد العبارات بهجوم إيران على إسرائيل في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني.

