الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حسن الرداد: "محارب" رسالته الأولى السعى لتحقيق الأهداف فى الحياة

حسن الرداد
حسن الرداد

قال الفنان حسن الرداد إنّه سعيد بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل محارب الذي عُرض في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

“محارب”

وأكد الفنان حسن الرداد، خلال حوار له ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المسلسل عبّر عن شخصيات محاربة تواجه مشكلات أو تحديات في حياتها، ويقدم رسالة حول ضرورة أن يحارب الشخص من أجل تحقيقه نجاحًا في حياته وعمله.

التنوع الدرامي الرمضاني

وأضاف في حديثه، أن المسلسل قدّم فكرة درامية فنية جديدة ومختلفة ومليئة بالتشويق، مشيرًا إلى أنّ هذا التشويق يتم تناوله في إطار دراما اجتماعية تشهد تباينًا بين الشخصيات المشاركة بها.

وأشار إلى أنه يحب دائمًا المشاركة في مثل هذه الأعمال الفنية، مشيدًا بكل زملائه في العمل، وأنه يشعر بالاستمتاع بالعمل وهو يشاهده ما يؤكد جودته.

دي ام سي حسن الرداد محارب مسلسل محارب السفيرة عزيزة

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حراك سياسى أردنى.. نحو إيقاف التصعيد الإقليمى ووضع حد للحرب على غزة

وائل لطفي

نظرية (تزفير المطواة)!

محمود خليل

«ثقيف» ولعنة الخيانة

ماجد حبته

نتائج «الرد» الإيرانى

لواء.حمدى البطران

من حكايات الحملة الفرنسية

خالد حريب

ضربة إيران وهدنة غزة

إسراء شوقي

الهجوم الإيرانى على إسرائيل.. اختبار قدرات ورسائل للولايات المتحدة

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟

ما أهمية قاعدة "رامون" الإسرائيلية التى استهدفتها إيران؟

لماذا لم تستخدم إيران "حزب الله" فى الهجوم على إسرائيل؟