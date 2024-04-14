حسن الرداد: "محارب" رسالته الأولى السعى لتحقيق الأهداف فى الحياة

قال الفنان حسن الرداد إنّه سعيد بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل محارب الذي عُرض في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

“محارب”

وأكد الفنان حسن الرداد، خلال حوار له ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المسلسل عبّر عن شخصيات محاربة تواجه مشكلات أو تحديات في حياتها، ويقدم رسالة حول ضرورة أن يحارب الشخص من أجل تحقيقه نجاحًا في حياته وعمله.

التنوع الدرامي الرمضاني

وأضاف في حديثه، أن المسلسل قدّم فكرة درامية فنية جديدة ومختلفة ومليئة بالتشويق، مشيرًا إلى أنّ هذا التشويق يتم تناوله في إطار دراما اجتماعية تشهد تباينًا بين الشخصيات المشاركة بها.

وأشار إلى أنه يحب دائمًا المشاركة في مثل هذه الأعمال الفنية، مشيدًا بكل زملائه في العمل، وأنه يشعر بالاستمتاع بالعمل وهو يشاهده ما يؤكد جودته.