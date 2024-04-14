لجنة الاستخبارات بـ"النواب الأمريكي": على واشنطن ألاّ تشارك في عمل عسكري ضد إيران

أكدت وسائل إعلام أمريكية أن رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي قال إن على إدارة بايدن أن تعتبر الصراع ضد إيران خطا أحمر:"على واشنطن ألاّ تشارك في عمل عسكري ضد إيران".

وأعلن رئيس النواب الأمريكي العمل على إقرار مساعدات إضافية لإسرائيل خلال الأسبوع الجاري.

وأكد إعلام إسرائيلي أنه لا تغيير في توجيهات الجبهة الداخلية واستمرار إلغاء الأنشطة التعليمية والتجمعات حتى غدٍ، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل مساء اليوم.