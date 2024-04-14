الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"النواب الأمريكى": نعمل على إقرار مساعدات إضافية لإسرائيل

مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي

أعلن مجلس النواب الأمريكي عن العمل على إقرار مساعدات إضافية لإسرائيل خلال الأسبوع الجاري، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي وقتٍ سابق، قال جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية، إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي قصف إيراني يستهدف جنودها ومنشآتها، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف "كيربي": إننا لا نعتقد أن الأمر سيتوسع لحرب إقليمية، ومشاركتنا في التصدي للهجوم الإيراني على إسرائيل كانت لمنع ذلك.

النواب الأمريكي أمريكا إسرائيل فلسطين نتنياهو مساعدات

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