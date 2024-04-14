الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"الحركة الوطنية": جهود القاهرة لا تتوقف لوقف إطلاق النار بغزة

غزة
غزة

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن موقف الأمم المتحدة وأمينها أنطونيو جوتيريش يتوافق مع الموقف المصري الداعي لسرعة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خاصة أن المجتمع الدولي بدأ ينتبه لعمق الرؤية المصرية الخاصة بحل الأزمة الفلسطينية وهو ما يعكس الدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية وحجم الجهود المبذولة لدعم القضية الفلسطينية وزيادة حجم المساعدات لقطاع غزة وحشد المجتمع الدولي من أجل وقف الاعتداء الغاشم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على أهالى القطاع ومحاسبة المتورطين فيه.

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وأضاف "مجدي"، أن ما يحدث في قطاع غزة انتهاك صريح لحقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية في صمت من المجتمع الدولي، لافتا إلى أن زيارة أنطونيو جوتيريش تعد بمثابة ترويج من الدرجة الأولى عن قطاع غزة أمام أنظار العالم أجمع، وبشكل مختلف لدفع المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل التي تمنع دخول المساعدات إلى غزة لعبور المساعدات بشكل فوري وسريع وكافى لأهالي القطاع الذين يعيشون في مجاعة كبرى بسبب سياسة التجويع الإسرائيلية.

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وطالب المجتمع الدولي بدعم دعوة مصر بسرعة نفاذ المساعدات والخروج عن صمته لوقف إطلاق النار على غزة، وتبني رؤية مصر بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود ماقبل 5 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف وإعطاء الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره، والوقوف بوجه الاحتلال الذي يعرقل أي محاولات للوصول لحلول سياسية، ويواصل حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها ضد المدنيين منذ 7 أكتوبر الماضي.

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وأشار "مجدي"، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تحاول تعميق الأزمة الإنسانية بشكل كبير من خلال تجويع الشعب الفلسطيني وعدم دخول المساعدات، ووقف كل خدمات وكالة الأونروا، خاصة أن العالم الآن يشاهد ما تفعله إسرائيل في غزة من محاولات التهجير القسري، واستمرار للحالة العدوان على المستشفيات، لافتا إلى أن دور مصر مهم للغاية في إعادة الاستقرار للمنطقة من خلال تحركاتها المكثفة لوقف إطلاق النار في غزة.

الدكتور محمد مجدي أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة ​الأمم المتحدة​ ​أنطونيو جوتيريش وقف إطلاق النار في غزة موقف مصر

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