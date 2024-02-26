الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الخارجية تطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل وتحذر من مخاطر حرب غزة على أمن مصر القومى

مساعد وزير الخارجية
مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية حازم فهمي

بحث مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية حازم فهمي مع نائب مساعد الرئيس الأمريكي ومدير مكتب مستشار الأمن القومي كرتس ريد الوضع بغزة والتحدي الذي يواجه الأمن القومي المصري.

وجرى الاجتماع في وزارة الخارجية أمس، وشارك فيه مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية كامل جلال.

وتناول فهمي الحرب الإسرائيلية على غزة وانعكاساتها الإقليمية بالغة الخطورة وعلى الأمن القومي المصري، مطالبا باتخاذ الولايات المتحدة مزيدا من الضغوط على إسرائيل.

وأعرب عن أسف مصر البالغ لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض للمرة الثالثة في مجلس الأمن، مبرزا الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية وآثارها الإنسانية الجسيمة.

وشدد فهمي على ضرورة ممارسة الضغوط على إسرائيل التي تعرقل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدا على أهمية دعم النظام الدولي المبنى على القواعد.

كما تناول التحدي الذي بات يواجه الأمن القومي المصري والتطورات الجيوسياسية الإقليمية وتداعياتها على مصر ومنطقة الشرق الأوسط، مستعرضا الجهود المصرية للتعامل مع هذه التحديات.

وأكد السفير فهمي على أهمية التوصل الفوري لوقف إطلاق النار خاصة بعد مقتل أكثر من 30 ألفا من أبناء الشعب الفلسطيني وضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بشكل كامل وعدم التعامل مع قضايا حقوق الإنسان من خلال المعايير المزدوجة.
 

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