رئيس شعبة الأرز لـ"الدستور": تراجع سعر الطن 2000 جنيه

أكد الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الأرز انخفضت 2000 جنيه للطن، على الرغم من عدم وجود زيادات في سعر الأرز مقارنة بالعام الماضي.

وبالنسبة لأسعار الأرز الشعير، فقد أوضح "شحاتة" أن سعر الأرز رفيع الحبة كان يبلغ 19500 جنيه للطن قبل الانخفاض، وأصبح اليوم بين 17000 و17300 جنيه للطن. أما سعر الأرز عريض الحبة، فكان 20000 جنيه للطن وتراجع اليوم إلى ما بين 18000 و18500 جنيه للطن.

وأشار إلى أن إنتاج الأرز بالكامل هو محلي، وأن سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة يتراوح بين 25500 و26500 جنيه للطن، بينما يتراوح سعر الأرز الأبيض عريض الحبة من 27500 إلى 28500 جنيه للطن. وأوضح أنه في حالة تعبئة الأرز بشكل فردي (1 كيلو)، يزيد سعر الطن بمقدار 2000 جنيه تقريبًا، وذلك لتغطية تكاليف الأكياس والعمالة.

وبسؤاله متى يشعر المواطن العادي بهذه الأسعار، قال “شحاتة” إن هذه الأسعار موجودة في معظم الأماكن ولمعظم السلع، وأشار أيضًا إلى أنه بمجرد انتهاء المخزون الغالي لدى أصحاب المحلات وشراء الأرز بأسعار منخفضة، سيتم تخفيض الأسعار فورًا بحيث يصل إلى المستهلك بسعر الأرز رفيع الحبة من 29 إلى 31 جنيها للكيلو، وعريض الحبة من 32 إلى 35 جنيها للكيلو.

وفي السياق، قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية في الإسكندرية، إن هناك انخفاضًا طفيفًا في بعض السلع مثل مجموعة الألبان المعبأة، والبن السائب، والدقيق، والسكر، والإندومي المعلب، والبن، والمكرونة. وأشار إلى أن نسبة الانخفاض ليست بمقدار انخفاض تكلفة الخامات ومستلزمات الإنتاج حتى الآن.

وأضاف المنوفي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الأسعار الحالية ما زالت مرتفعة مقارنة بالسوق العالمية للمنتجات، مشيرًا إلى أهمية استمرار مراقبة الأسواق ومنع الاحتكار ورفع الأسعار. وأوضح أن بعض الشركات ما زالت تسير عكس توجهات الدولة وتقوم برفع الأسعار، كما حدث في المشروبات الغازية.